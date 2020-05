Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildladen-Saison hat wieder begonnen

Mit Beginn der Jagdsaison auf Rehe und Wildschweine am 1. Mai startete auch der Wildladen des Forsthauses Erfurt-Willrode bei Schellroda, das im Weimarer Land für das Revier Kranichfeld zuständig ist, wieder in seinen regelmäßigen Betrieb. Forstamtsleiter Chris Freise bezeichnet das Frühjahr als die ideale Jahreszeit zum Kauf frischen Wildfleisches aus der Region, da die Nachfrage jetzt noch nicht so stark sei wie im Herbst oder in der Vorweihnachtszeit.

Ab sofort und bis Ende August habe der Wildladen des Forsthauses Willrode wieder jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es gebe sowohl rohes als auch küchenfertig veredeltes Fleisch zu erwerben. Ab Herbst werde der Wildladen wieder in kürzeren Intervallen öffnen, kündigte Freise an.