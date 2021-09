„Wildnis weltweit“ im Weimarer Klinikum

Weimar. Eine „Hommage an die Natur“ ist die Ausstellung mit Fotografien von Franz Robiller im Sophien- und Hufeland-Klinkum Weimar.

„Wildnis weltweit“ ist die Sonderausstellung der Reihe „Kunst im Klinikum“ zu Ehren von Franz Robiller überschrieben.

Anlässlich des 80. Geburtstages ihres langjährigen ehemaligen Chefarztes und Ärztlichen Direktors zeigt das Sophien- und Hufeland-Klinikum eine Auswahl seiner Fotografien. Franz Robiller findet mit seiner Expertise als Ornithologe und Fotograf immer wieder Beachtung und Anerkennung.

„Er hat mit der Kamera die Naturlandschaften dieser Welt bereist, von Alaska bis in die Antarktis, von den Regenwäldern Südamerikas und Asiens bis in die Steppen Afrikas, die Wüsten Australiens und die Inselwelt von Neu Guinea“, sagte Herbert Grimm, langjähriger Kurator für Ornithologie des Naturkundemuseums Erfurt, in seiner Laudatio zur Eröffnung vor pandemiebedingt kleinem Kreis.

Die eindrucksvollen Bilder seien das Resultat zahlreicher Reisen, die von großen Strapazen und Entbehrungen geprägt waren und Franz Robillers „Hommage an die Natur“.

„Aus ihnen spricht das enge emotionale Verhältnis des Fotografen zu seinem Gegenstand, zu den Lebewesen, zur Liebe und Achtung vor der Natur“, so Grimm. Die Ausstellung ist noch mindestens zwei Monate im Klinikum auf der Ebene 4, im Flur vor der Radiologie, der ehemaligen Wirkungsstätte und Fachabteilung des Arztes a.D., zu sehen.

