Wildunfall bei Weimar: Autofahrerin kann Wildschwein nicht mehr ausweichen

Weimar. Am Dienstag ist es auf der Strecke Richtung Ettersburg zu einem Wildunfall gekommen. Für das Tier nahm der Unfall kein schönes Ende.

Am Dienstag ist es bei Weimar zu einem Wildunfall gekommen. Gegen 06.15 Uhr war eine Autofahrerin auf der Landstraße der Ettersbergsiedlung in Richtung Ettersburg unterwegs. Laut Polizei überquerte plötzlich ein Wildschwein 50 Meter vor dem Abzweig nach Ettersburg die Fahrbahn.

Die Frau konnte daraufhin nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.