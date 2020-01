Mit mehr als 80 Euro füllt die Stadt das Portemonnaie all jener, die ab dem 1. Januar 2020 ihren Hauptwohnsitz in Weimar nehmen. Nach zwei Jahren erhalten sie – wenn der Stadtrat zustimmt – ein Begrüßungsgeld von 300 Euro.

Willkommensgeld für Hauptwohnsitz in Weimar

Studenten, Auszubildende Schüler und andere Menschen, die in Weimar ihren Hauptwohnsitz anmelden, sollen künftig ein Willkommensgeld in Höhe von einmalig 300 Euro erhalten. Oberbürgermeister Peter Kleine (ptl) hat einen entsprechenden Antrag der SPD in Absprache mit der Fraktion in abgewandelter Form übernommen. Am Dienstag wurde die Drucksache von ihm für den nächsten Stadtrat unterzeichnet.

Stimmt dieser zu, wird die Prämie rückwirkend zum 1. Januar 2020 ausgezahlt. Allerdings füllt sie nicht sofort die Portemonnaies der Empfänger, sondern erst, nachdem sie zwei Jahre in Weimar gelebt haben – also frühestens am 1. Januar 2022. Das soll „Prämienjäger“ in die Schranken weisen. Ganz verworfen wurde die Idee, das Geld auch für Neugeborene zu gewähren. „Niemand zieht wegen der 300 Euro hierher“, sagte Peter Kleine, „obwohl es hier schöner ist als anderswo:“ Das Willkommensgeld solle aber ein Anreiz sein, seinen Neben- in den Hauptwohnsitz umzuwandeln. Das nutzt letztlich über steigende Einwohnerzahlen der Stadtkasse, weil damit auch die Schlüsselzuweisungen höher ausfallen. Für den aktuellen Haushalt wird die Prämie dementsprechend noch nicht wirksam. Die Verwaltung hofft, dass er am 29. Januar vom Stadtrat beschlossen wird. „Ich habe ein gutes Gefühl“, so Kleine. Durch ein leichtes Plus nach der Haushaltssperre von 2019 bleiben rund 250.000 bis 300.000 Euro für die Rücklage übrig. Diese steigt damit auf rund 800.000 Euro, was für das Volumen des Weimarer Haushaltes allerdings mehr als mickrig ausfällt. Eigentlich sollte die über Jahr überhaupt nicht vorhandene Finanzreserve, die die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu sichern hat, da rund 2,5 Millionen Euro betragen, räumte Peter Kleine ein. Insgesamt stehe Weimar aber „finanztechnisch auf festeren Füßen“, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Im Haushalt berücksichtigt sei so zum Beispiel auch der laut November-Schätzung zu vermutende Rückgang bei der Gewerbesteuer.