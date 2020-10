Windmesser als erster Schritt zu weniger Gestank in Nohra

Ein neu installierter Windmesser soll seit zwei Wochen die Geruchsbelästigung für die Nachbarn der Biogas-Anlage in Nohra senken. Das Gerät ermittelt die Windrichtung und schaltet automatisch die Pumpen in der Gärrest-Aufbereitungsanlage ab, wenn es aus südlicher Richtung zum Dorf hin zu wehen droht. „Das ist eine Übergangslösung“, erläuterte Andreas Kellner, der Geschäftsführer der Firma Biocraft Nohra, vor einigen Tagen dem Bürgermeister der Landgemeinde Grammetal, Roland Bodechtel, bei einem Vor-Ort-Termin. „Sie bleibt so lange in Betrieb, bis das neue Filtersystem funktioniert, an dem wir gerade arbeiten.“

Der Bürgermeister hatte sich, alarmiert durch neu aufgeflammte Proteste der Anwohner über teilweise unzumutbaren Gestank aus der Anlage, zum Besuch bei Biocraft angemeldet. „Die Betreiber zeigten mir jedes Detail und machten einen aufgeschlossenen Eindruck“, bilanziert er. „Beiden Seiten ist bewusst, dass diese Gerüche vorhanden sind und reduziert werden müssen – nicht nur den Anwohnern, sondern auch der Firma.“ Die Funktionsfähigkeit des Windmess-Abschalters habe man ihm demonstriert und ein Konzept für weitere Schritte vorgelegt. „Insgesamt habe ich den Eindruck, die Betreiber nehmen den Zustand nicht einfach hin, sondern versuchen tatsächlich, etwas zu verbessern.“

Kern des Problems, so erläuterte Kellner auf Nachfrage unserer Zeitung, sei die Gärrest-Aufbereitungsanlage. Die habe das Unternehmen Ende 2019 eingebaut und im Januar in Betrieb genommen – seitdem häufen sich die Anwohner-Beschwerden. „Eigentlich ist das ein hochmodernes Verfahren, das auch dem Umwelt- und Klimaschutz dienen soll“, beteuert er. „Es macht den flüssigen Teil der Gärreste, den wir früher als Gülle an Landwirte geliefert haben, wiederverwendbar.“ Die feste Biomasse, welche die Anlage verarbeitet (zum Beispiel Mist oder Silage), braucht zum Fermentieren große Mengen an Flüsssigkeit – die musste früher zusätzlich zugeführt werden. Jetzt verwende man im Kreislaufverfahren die gereinigte Flüssigkeit aus der Aufbereitung. „In der Reinigungsphase entstehen die Gerüche“, so Kellner. „Schwefelwasserstoff stinkt bereits in geringsten Mengen. 98 Prozent filtern wir schon heraus, aber die restlichen zwei reichen, dass es unangenehm wird.“ Unzureichende Abdeckung der im freien gelagerten Biomasse, die von einigen Anwohnern regelmäßig kritisiert wurde, hält Kellner nicht für den Verursacher der Belästigung.

Die Firma sei mit dem Umweltamt des Kreises in regelmäßigem Kontakt und habe für die Lösung des Problems das Fraunhofer-Institut sowie die TU Freiburg mit ins Boot geholt. „Erste Messungen wird es in den nächsten Tagen geben“, so Kellner. Zunächst werde man an einem der vier Schornsteine erproben, mit welcher Menge Aktivkohle in den Filtern sich die Belastung verringern lasse. Später sollen alle diese Filter bekommen. Ein unabhängiges Institut werde dann abschließend noch einmal die Einhaltung aller Grenzwerte messen.

So oder so wird das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am 4. November zur Sprache kommen: Dann steht ein mit 245 Unterschriften gestützter Einwohner-Antrag zum Beschluss, der Anlage das gemeindliche Einvernehmen wieder zu entziehen.