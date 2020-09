Windmühle Klettbach ohne Flügel

Klettbach. Ein ungewohntes Bild gibt in diesen Tagen die Windmühle in Klettbach ab.

Die mit 437,3 Metern vermutlich höchst gelegene Bockwindmühle Deutschlands zeigt sich flügellos. Grund der Demontage der Flügel seien Bauarbeiten, erklärte Achim Stachelhaus vom Mühlenverein. Die läge nicht an den Flügeln, vielmehr an einer Instabilität des Mühlenhauses, der Flügelwelle und des Untergestells der Mühle, dem Bock. Die erforderliche Reparatur liege nun in den Händen der Firma Wernicke aus Sachsen, einer erfahrenen Mühlenzimmerei mit vielen Referenzen.