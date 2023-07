„Windmühle“ sucht Unterstützer

Weimar. Der Förderverein des Weimarer Windmühlen-Kindergartens braucht beim Bau einer neuen Natur-Bauhütte Verstärkung.

„Wir wurden lange genug ausgebremst! Jetzt wollen wir endlich bauen, damit unsere Kinder die Hütte erleben“, sagte Anna Bohnmag, Vorsitzende des Fördervereins „Kita An der Windmühle”, und vollzog der ersten Spatenstich für die neue Natur-Bauhütte des Kindergarten. Hier sollen die Knirpse in Zukunft mit Holz und anderen Naturmaterialien wettergeschützt werkeln können. Die Werkbänke dafür gibt es bereits.

Bauvorschriften bremsenTatendrang der Förderer

Schon vor fünf Jahren gab es die ersten Ideen und auch erste Spenden für die Hütte. Dann allerdings musste der Förderverein erst einmal auf die Bremse treten: Auflagen zum Bauen im Bestand in einem Kindergarten, zur Sicherheit, so etwa in Sachen Klemmschutz, und zur Statik erforderten mehr Vorbereitung als zunächst erwartet. Mal eben eine Hütte zubauen, wie die Windmühlen-Kinder es sich gewünscht hatten, war nicht so einfach. Dann schob auch noch Corona das Vorhaben auf.

Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor, genauso wie ein professioneller Bauplan, der von engagierten Eltern in enger Absprache mit den Erzieherinnen erstellt wurde. „Wir haben eine Hütte geplant, die genügend Platz für Werkzeuge und die schon bestehenden Werkbänke bietet. Sie soll aber auch ein Treffpunkt für Mahlzeiten im Freien und für Feste sein“, erklärt Marie-Theres Weiß, Architektin und Fördermitglied im Verein.

Nachdem die Statik der Hütte berechnet war, wurde ein umfangreiches Leistungsverzeichnis erstellt und an Firmen als potenzielle Auftragnehmer versendet. Der Rücklauf machte eines klar: Mittlerweile sind die Kosten durch Krisen und Inflation deutlich gestiegen. Mit dem vorhandenen Geld könne der Förderverein den Hüttenbau nicht mehr stemmen. Auch die Idee, vieles in Eigenleistung zu realisieren, wurde verworfen. „Es muss auch sicher sein für unsere Kinder. Alle Arbeiten müssen mit einer Gewährleistung erledigt werden“, so Marie-Theres Weiß.

Deshalb brauchen die Förderer der „Windmühle“ nun selbst Hilfe. „Wir hoffen, dass es einige Firmen gibt, die Freude bei so einem Projekt für unsere Kinder haben und uns beim Preis für ihre Dienste entgegenkommen“, sagte Kindergarten-Leiterin Diana Hoppe. Der Förderverein ruft Unternehmen aus Weimar und Umgebung deshalb dazu auf, beim Bau der Natur-Bauhütte tatkräftig zu unterstützen. Die zu erledigenden Arbeiten seien dabei vielfältig: Erdarbeiten und Fundament, Verlegen des Pflasters wie auch Holz- und Zimmermannsarbeiten wollen allesamt erledigt sein. Auch Geld- und Sachspenden seien willkommen.