Winter bremst im Weimarer Land die Vorbereitung für Buga 2021

Was sich im vergangenen Jahr bereits abzeichnete, besiegelt nun der Wintereinbruch: Wenn am 23. April in Erfurt die Bundesgartenschau (Buga) eröffnet wird, grüßen die Buga-Außenstandorte Kromsdorf und Ettersburg vermutlich noch von der Baustelle.

Das Gros der Arbeiten, die im Kromsdorfer Schlosspark geplant sind, beginne wohl erst nach Ostern. Für die Instandsetzung der Parkwege ist jetzt der Auftrag ausgeschrieben worden. Jene Vergaben, um das historische Gartenhaus an der Westmauer zum Ausstellungspavillon auszubauen, seien noch in Vorbereitung, sagte Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek.

Neben dem Zeitbudget gerate auch das der Finanzen an seine Grenzen. „Es ist absehbar, dass die 200.000 Euro aus der Städtebauförderung nicht ausreichen und wir nachträglich Zuschüsse beantragen müssen“, so Braniek. Ein zusätzlicher Faktor, der Zeit und Geld koste, sei die Baustraße, die das beauftragte Jenaer Planungsbüro für die Arbeiten im Park zwischen Feuerplatz und Südeingang angelegt sehen will. Der Ortsbürgermeister hält solch ein Interims-Bauwerk für diskutabel und kann sich auch eine Erschließung der Baustelle von Norden her vorstellen.

In diese Debatte könnte nicht zuletzt das Wetter eingreifen. Für den Fall, dass die Schneeschmelze Ilm-Hochwasser und aufgeweichte Böden hinterlässt, sei eine Zufahrt von Süden her ohnehin illusorisch. In Sachen Infrastruktur hat auch der Buga-Außenstandort Ettersburg noch genügend Arbeit vor der Brust, die über das Frühjahr hinaus reichen wird. In dieser Woche beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für 2021 und mit ihm den Eigenanteil von 50.000 Euro, um den Parkplatz für Besucher von Schloss und Park zu erweitern und dort eine öffentliche Toilette zu errichten.

Im November bewilligte der Kreistag hierfür bereits 50.000 Euro aus dem neuen Haushalt des Weimarer Landes, nachdem er im Jahr davor den Zuschuss für die Buga-Standorte noch abgelehnt hatte.

Mit den entsprechenden Etats im Rücken werde trotzdem noch Zeit bis zur Ausschreibung der Aufträge vergehen, sagte Ettersburgs Bürgermeister Jens Enderlein. Zunächst wolle man mit der Klassik-Stiftung darüber reden, wie sie sich an den bevorstehenden Maßnahmen beteiligen könne. So sei es eine Sache, die Toilette zu bauen, eine andere aber, sie danach auch zu bewirtschaften. Gelegenheit, das Gespräch zu suchen, habe sich auch deshalb ergeben, da seit dem Jahreswechsel bei der Stiftung ein neuer Leiter der Abteilung Gärten in Verantwortung stehe. Die Toilette soll übrigens als erstes der Vorhaben fertig werden. Ziel hierfür ist der Juni.