Winterdienst bleibt im Einsatz

Weimar. Der Winterdienst des Kommunalservice Weimar ist seit heute Nacht 2.30 Uhr im Einsatz - und bleibt es auch in den kommenden Stunden. Die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden personell aus der Stadtverwaltung sowie durch externe Firmen unterstützt, die über schweres Räumgerät verfügen.

Schnee-Blog: Schnee und Glätte machen auch der Post zu schaffen – Schulen bleiben teils geschlossen

Priorität haben weiter die Hauptverkehrsstraßen mit dem Ziel, den Busverkehr schnellstmöglich wieder zu gewährleisten. Die Stadtwirtschaft Weimar hat ihren Fahrbetrieb bis Dienstagvormittag eingestellt. Auch die Zufahrt und die Parkmöglichkeiten auf dem Frankeschen Hof für die Impfstelle im Mon Ami wurden am Abend wieder zugänglich gemacht.

Durch die Schneemassen ist das parallele Räumen von Straßen und Gehwegen weiter schwierig. Was von der Straße geschoben wird, landet auf dem Gehweg und umgekehrt. Deshalb wird der Schnee so bald wie möglich mit Lkw und Radladern aus dem unmittelbaren Innenstadtgebiet abtransportiert. Als Lagerplätze für den Schnee dienen Standorte im Bereich des Wimaria-Stadions und des Betriebshofes an der Schwanseestraße.

„Die Kolleginnen und Kollegen des Kommunalservice leisten bei der Schneeräumung harte Akkordarbeit" anerkannte Oberbürgermeister Peter Kleine. "Morgen wird damit begonnen, auch die Haltestellen so zu beräumen, dass der Ein- und Ausstieg aus den Bussen möglich wird. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen den größten Teil unserer Mobilität zurückgewonnen haben." Bis dahin bat der OB die Weimarer um Geduld. Man müsse vorübergehend mehr Zeit bei der Erledigung der notwendigen Wege einplanen.

Die Feuerwehr meldete am Montag keine feuerwehrtypischen Einsätze. Stattdessen war sie beim Freischleppen von Lkw und eines eigenen Rettungswagens sowie beim Freiräumen von Zufahrten der Feuerwehr-Gerätehäuser gefragt.

Weimar sucht nach Depot für den vielen Schnee