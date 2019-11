Weimar WeimarDie Winterzeit hat auch Einzug in der Stadtkirche St.Peter und Paul gehalten. Darauf hat die evangelische Kirchgemeinde hingewiesen. Besucher finden jetzt montags bis freitags 10 bis 12 Uhr ...

Winterzeit in der Stadtkirche

Die Winterzeit hat auch Einzug in der Stadtkirche St.Peter und Paul gehalten. Darauf hat die evangelische Kirchgemeinde hingewiesen. Besucher finden jetzt montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr Einlass, ferner samstags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Auch für die Führungen in der Stadtkirche gelten im Winterhalbjahr veränderte Zeiten. Rundgänge durch die Kirche an sich finden nunmehr montags und freitags ab 14 Uhr statt. Spezielle Altarführungen werden samstags ab 15 Uhr angeboten – jeweils aber nicht an Feiertagen.

Karten zu 3 Euro erhalten Interessierte direkt vor Ort bei der Kirchenaufsicht.