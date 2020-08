Weimarer Grundschüler sammeln Müll im Webicht

Weimar. Kinder der Ganztagsgrundschule „Anna Amalia“ gingen mit gutem Beispiel vor und sammelten in ihrem Ferienprojekt Müll im Webicht.

Im Rahmen des Ferienprogramms gingen die Kinder der Freien Ganztagsgrundschule „Anna Amalia“ mit Schubkarre, Müllsäcken und Handschuhen ins Webicht, um Müll zu sammeln. Denn die Kinder wissen: Müll gehört nicht in den Wald.

Schließlich können sich Tiere daran verletzen oder erkranken, wenn sie ihn fressen. Außerdem können Scherben zu Waldbränden führen. „Wir wollten etwas Gutes für die Natur tun und den Kindern das enorme Müllaufkommen deutlich machen“, erklärten die Pädagoginnen Ortmann und Rösler.

Es brauchte keine Stunde, um die Schubkarre zu füllen. Im Webicht gingen die Kinder das Areal rund um den Spielplatz ab. Sie mussten feststellen, dass sich vor allem an Wegen, um Bänke, selbst am Spielplatz der Müll häuft.

Am meisten ärgerte die Kinder eine Spur aus foliertem Bonbonpapier. „Warum werfen die Leute ihren Müll nicht in die Mülleimer?“ Doch sämtliche Mülleimer in Spielplatznähe quollen über. „Es gibt einfach zu viel Müll auf dieser Welt!“ Die Kinder wünschen sich, dass alle Besucher mit nach Hause nehmen und dort entsorgen.