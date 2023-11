Wird der Fluch gebrochen? Märchenhafte Premiere im Galli Theater Weimar

Weimar. Im Galli Theater Weimar läuft an diesem Wochenende erstmals „Die Schöne und das Biest“. Das Publikum erwartet ein Mitspieltheater.

Im Galli Theater kommt ein neues Stück auf die Bühne: Premiere feiert am Samstag, 11. November, 16 Uhr, das Märchen „Die Schöne und das Biest“, ein Mitspieltheater. In einem Ein-Frau-Stück erzählt und spielt Sigrun Stiehl, wie Bella, um ihren Vater zu retten, an seiner Stelle zum Biest geht und eine Strafe auf sich nimmt. Schnell erkennt sie, dass das Biest ein tiefes Geheimnis in sich trägt.

Ob sie es schaffen wird, mit der Kraft der Liebe den Fluch des verwunschenen Prinzen zu brechen, zeigt sich am Samstagnachmittag im Galli Theater. Auch am Sonntag, 12. November, wird das Stück nochmals um 16 Uhr aufgeführt.

Premiere: „Die Schöne und das Biest“ am 11. November, 16 Uhr, im Galli Theater Weimar