Wirkung und Gefahren von Psychopharmaka: Weimarer Klinikum lädt zu Online-Veranstaltung

Weimar. Eine Online-Veranstaltung des Weimarer Klinikums zum Thema Psychose soll am Mittwoch über die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten informieren.

Weltweit leidet einer von hundert Menschen an einer Psychose. Diese psychischen Störungen, bei denen die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren, sind nicht nur für die Erkrankten selbst eine Belastung. Da das Krankheitsbild sehr komplex und vielfältig ist, stellt es auch für die Angehörigen eine sehr starke Belastung dar. Das therapeutische Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Weimarer Klinikums informiert daher in der nächsten Onlineveranstaltung an diesem Mittwoch, 15. Februar, ab 16 Uhr, über medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten bei Psychoseerkrankungen.

Betroffene und Angehörige haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Interessierte können sich über die App „Zoom“ auf dem Smartphone oder am PC in die Konferenz einwählen und finden unter www.klinikum-weimar.de/veranstaltungen die entsprechenden Zugangsdaten.

In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Weimarer Klinikums erhalten Menschen mit seelischen Schwierigkeiten Hilfe von einem multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Ergo-, Sport- und Kreativtherapeuten sowie anderen Berufsgruppen, heißt es.