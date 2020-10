Wo der Maler Max Liebermann in Weimar wohnte – und wo nicht

Die Meldung, mit einer Gedenktafel für den Maler Max Liebermann, der von 1868 bis 1873 an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar studierte, an diesen Künstler in unserer Stadt zu erinnern, lässt aufhorchen. Nicht wegen des Vorhabens der Max-Liebermann-Gesellschaft als der Stifterin, sondern wegen des gewählten Platzes am Frauenplan 8, wo der Kunstschüler von 1868 bis 1873 gewohnt haben soll.

Der Künstler hatte in Weimar vier Wohnadressen

Abgesehen davon, dass er dort gar nicht gewohnt hat, muss darauf hingewiesen werden, dass er insgesamt vier Adressen in Weimar hatte. Am Frauenplan (seinerzeit Goetheplatz) wohnte er nur die ersten Monate seines Hierseins in Weimar. In dem 2014 erschienenen Buch „Wo die Kunst entstand. Die Atelierbauten der Weimarer Kunstschule“ (Bauhaus Universitätsverlag) wird der Kunstschüler Liebermann in dem Beitrag über die Frühgeschichte des „Prellerhauses“, das zu den ältesten Atelierhäusern Weimars gehört (seit 1871), explizit genannt, weil er dort zum Studienabschluss ein Atelier gemietet hatte. Er war sicher der bekannteste Künstler, der in dem Atelierhaus der Kunstschule hinter dem heutigen Hauptgebäude der Bauhaus-Universität gemalt hat.

Liebermann war wohl der berühmteste Maler im Prellerhaus

Aus diesem Buch (S. 52) sei deshalb zitiert: „Zuerst ist hier der später sehr berühmt gewordene Maler Max Liebermann aus Berlin zu nennen, der ab 1. Oktober 1868 zum Studium an die Kunstschule nach Weimar gekommen war und den belgischen Historienmaler Ferdinand Pauwels zum Lehrer gewählt hatte. Nach Studienabschluss mietete er ab 1. April 1873 für ein Jahr ‚das im Parterre des Preller’schen Ateliergebäudes befindliche Atelier No. 1‘, was er dann aber am 30. Oktober 1873 zum 1. Januar 1874 wieder aufkündigte, um zum Jahresende 1873 von hier aus zu weiteren Studien nach Paris zu gehen.“

Und auch seine anderen Wohnadressen werden in diesem Buch (S. 53) genannt: „Für Max Liebermann lassen sich in den Adressbüchern folgende Wohnungen in Weimar nachweisen: Adressbuch 1869 Goetheplatz (heute Frauenplan) H 8, Nachtrag 1869/70 (Veränderungen von April 1869 bis 1870) Friedhofstraße H 112; Adressbuch 1872 An der Berkaer Straße G 117. H bezeichnet den Frauenthor-Bezirk, G den Theater-Bezirk. Die Häuser sind im jeweiligen Bezirk durchnummeriert.“

Sein einstiges Wohnhaus am Frauenplan wurde im Jahr 1961 abgerissen

Es sind nicht die heutigen Hausnummern in diesen Straßen, von denen die damalige Friedhofstraße später in Amalienstraße umbenannt wurde. Das aber heißt, dass Liebermanns damalige erste Adresse am Frauenplan = Goetheplatz H 8 nicht mit der heutigen Hausnummer 8 identisch ist. Aus der Hauskennzeichnung im Frauenthorbezirk H 8 wurde 1879 bei der Einführung der Hausnummern in den Straßen die tatsächliche Hausnummer Goetheplatz Nr. 6, die aber bereits 1882, als eine neue Reihenfolge eingeführt wurde, zur Nr. 17 abgeändert wurde.

Nach 1918 wurde aus dem bisherigen Goetheplatz der Frauenplan. Das blieb auch bis zum Kriegsende 1945 so, aber die Häuser direkt gegenüber dem Goethehaus Nr. 17 und Nr. 18 wurden bei den Bombenangriffen im Frühjahr 1945 zerstört. Das noch stehengebliebene, aber auch beschädigte Haus Nr. 19 (Kaufhaus Lämmerhirt) wurde zunächst notgesichert, aber dann doch 1961 abgerissen und diese nun größere freie Brache als – die noch heute existente – Grünfläche gestaltet.

Falsche Orte für Gedenktafeln haben in Weimar Tradition

Eine Gedenktafel am Haus Frauenplan Nr. 8 ist also im doppelten Sinne deplatziert. Max Liebermann hat dort gar nicht gewohnt, und er hat vor allem noch drei weitere Adressen in Weimar gehabt, wenn man sein Atelier im Prellerhaus – und das ist wohl die wichtigste Wohn- und Arbeitsstätte von ihm gewesen – hinzuzählt.

Aber Weimar hat ja auch eine Tradition, was falsche Gedenktafeln betrifft. In der Marienstraße 5 hängt seit 1997 eine solche für Goethe, aber der hat dort im „Großen Jägerhaus“ nie gewohnt. Sollen die Weimar-Touristen weiter in die Irre geführt werden?

Der Autor ist Direktor des Thüringischen Staatsarchives a. D. und Verfasser des Buches „Wo die Kunst entstand. Die Atelierbauten der Weimarer Kunstschule“