Wo ein guter Geist herrscht

Dietlind Steinhöfel ist ordinierte Praktikantin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in Weimar. Unser Foto zeigt sie bei einer Buchpräsentation im vergangenen Jahr.

Kinder aus demselben Elternhaus können so verschieden sein wie Feuer und Wasser. Da

bleiben Streit und Rechthaberei nicht aus. Das ist sehr menschlich. Wenn es knirscht im

Gebälk, wünschen wir uns, dass wir doch zusammenhalten mögen, dass ein guter Geist die

Familie trägt. Wo ein solcher herrscht, fühlen wir uns wohl. Da sind wir angenommen und

müssen nicht beweisen, wie toll wir sind. Denn das spielt überhaupt keine Rolle. Die

Geschwister freuen sich, dass man zusammen ist, und jeder bringt ein, was er möchte –

ohne Druck und Stress.



An einen solchen wunderbaren und idealen Zustand erinnert der Apostel Paulus im Brief an

die Gemeinde in Rom: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder (Römer 8,14).

Es gibt keinen Leistungsdruck, um dazuzugehören. Wer Gottes Geist in sein Leben lässt, darf

frei von solchen Dingen sein.



Da müssen Kinder nicht um die Liebe der Eltern buhlen. Die guten und die schlechteren

Noten in der Schule spielen keine Rolle, wenn Vater und Mutter zeigen, dass Liebe keine

Bedingungen stellt.



Es ist schwer für uns, sich von den Maßstäben der Leistungsgesellschaft zu lösen. Weder

Eltern noch uns Christen gelingt das immer. Paulus will uns sagen, dass wir uns frei machen

dürfen von jeglichen Erwartungen.



Gott urteilt nicht nach den Vorstellungen der Welt. Als Geschwister im Glauben dürfen wir

unterschiedlich sein und uns darauf besinnen, dass Äußerlichkeiten nicht zählen. Denn allein

Gottes guter Geist macht uns zur Familie.