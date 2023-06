Bertram Pittner, Pfarrer im Ruhestand der Katholischen Pfarrei Herz Jesu Weimar, über Panikmache und Misstrauen gegenüber von Lösungsvorschlägen.

Aus unserer Studentenzeit Anfang der 60er-Jahre ist mir ein Erlebnis in Erinnerung, dass mir auch heute noch in seiner Symbolik zu denken gibt. Wir kamen auf einer Wanderung von Eisenach nach Mühlhausen durch den Nationalpark Hainich. Der war damals freilich touristisch nicht so erschlossen wie heute. Wegmarkierungen gab es kaum. Handy hatten wir nicht, um uns zu orientieren. Wir hatten nur eine einfache, nicht sehr genaue Wanderkarte. Da standen wir auf einmal mitten im Wald und wussten nicht weiter. „Wo geht’s lang?“ Wir drehten die Karte hin und her und versuchten, die Richtung zu finden, die uns aus dem Wald hinausführen könnte.

Einer von uns zeigte auf die Karte und sagte mit Überzeugung: „Wenn wir jetzt hier sind, geht es dort weiter!“ Wir schauten ihn skeptisch an, aber da niemand sonst einen besseren Vorschlag machen konnte, sind wir seiner Anregung gefolgt. Und siehe da: Nach einiger Zeit lichtete sich der Wald und wir gelangten ins Freie.

Aus der Vergangenheit in die Gegenwart, von der kleinen Gruppe zur Situation unseres Volkes und der Völker. Mir scheint, auch wir stehen heute mitten im Urwald und wissen nicht weiter. Ob es der Krieg in der Ukraine ist, die Erderwärmung, die Energiekrise oder der Hunger von Millionen Menschen: Wo ist der Weg aus dem Dschungel der Probleme? Ich weiß auch keine Lösung. Aber ich meine, es gibt einige Grundsätze, die zu beachten eine Hilfe sein könnte – auch für unser persönliches Leben in solchen Situationen: Keine Panikmache! Allzu einfachen Lösungsvorschlägen misstrauen! Nur gemeinsam beraten und agieren! Die Würde und Rechte der Menschen achten! Auf Gott und seinen helfenden Geist vertrauen!

Schon der Beter des Psalms vom Guten Hirten sprach: „Muss ich auch gehen in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir.“

