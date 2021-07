Wo ist "Luis"? – 13-Jährige aus Weimar wird vermisst

Weimar. Seit den frühen Freitagmorgenstunden wird eine 13-Jährige aus Weimar vermisst. Sie hört auf den Namen "Luis". Die Polizei hat Fotos veröffentlicht.

Seit den frühen Freitagmorgenstunden wird die 13-Jährige Anna-Lena Boost aus Weimar vermisst. Anna-Lena hört laut Angaben der Polizei eher auf den Namen "Luis". Die Gesuchte ist rund 1,60 Meter groß und wiegt etwa 50 kg. Sie hat blonde schulterlange Haare. Mit welchem Outfit sich die 13-Jährige eingekleidet hat, kann die Polizei keine Angaben machen.

Die Gesuchte hielt sich demnach bis Donnerstabend in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung in Weimar auf. Die Mutter hatte sie noch gesehen, als diese gegen 22 Uhr zu Bett ging. Am Freitagmorgen um 6 Uhr war die Vermisste bereits von zu Hause verschwunden. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschalten.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass Anna-Lena zu Fuß unterwegs ist, da sie ihr Fahrrad hat stehen lassen. Aktuelle Fotos hat die Polizei veröffentlicht.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Anna-Lena Boost geben? Wer hat das junge Mädchen in den Morgenstunden in Weimar gesehen, oder kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Die Polizei in Weimar ist unter der Telefonnummer 03643 - 882 0 zu erreichen.