Wohin im Weimarer Land

Tibet-Doku in Niederzimmern

„Stimmen auf dem Dach der Welt“ – unter diesem Titel wird am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr im Vereinshaus der Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern eine Tibet-Dokumentation gezeigt. Der Dokumentarfilmer Patrick Ranz und der Komponist Felix Möller bereisten 17 Tage Tibet, unterrichteten dort unter anderem Waisenkinder in Musik und hielten ihre Eindrücke auf Film fest. Zur Vorführung gibt es Live-Klavierspiel, und eine Podiumsdiskussion mit den Dokumentarfilmern. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Vereinsküche ist geöffnet.

Adventskonzert mit „Da capo“

Übers Jahr macht sie sich vielerorts als Kirmeskapelle verdient. Doch die Band „Da capo“ kann auch anders. Mit einem festlichen Konzert zum Advent präsentiert sie sich am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in Großschwabhausens Kirche St. Margareta.

Blutspende in Blankenhain

Gelegenheit zur Blutspende gibt das Suhler Institut für Transfusionsmedizin am Samstag, 7. Dezember, in Blankenhain. Bei der Lindenstädter Feuerwehr, Am Steintisch 10, sind hilfsbereite Menschen dann von 10.30 bis 13.30 Uhr willkommen.

Chorkonzert in St. Wigberti

Der Wigberti-Chor Niederzimmern hat für Sonntag, 8. Dezember um 17 Uhr zum Adventskonzert in die örtliche Kirche eingeladen. Unterstützung erhalten die Sänger dabei vom Chor der Wartenbergschule und vom Volkschor Hopfgarten.

Festliches in Tiefengruben

Zum traditionellen Adventskonzert mit dem Chor „a tempo“ haben sich die Tiefengrubener für Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr in ihrer Kirche verabredet. Im Anschluss daran wird die Ausstellung „Kultursommer, eine Rückblende“ mit Fotografien von Astrid und Günther Rippke eröffnet.