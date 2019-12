Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin im Weimarer Land

Kranichfeld musiziert

Bei Punsch und Lichterglanz sind die Kranichfelder für Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr ins Baumbachhaus eingeladen, um gemeinsam zu singen und zu musizieren. Wer mag, kann eigene Instrumente mitbringen. Das bunt gemischte Weihnachtsorchester wird von Dagmar Meffert geleitet. In Hahns Laden sind vorab noch Notenhefte zu bekommen.

Jahresendlauf in Bad Berka

Wer den zusätzlichen Kalorien der Festtage schon jetzt vorbeugen möchte, der ist am Samstag, 14. Dezember, um 10 Uhr beim Jahresendlauf der Spielvereinigung Bad Berka im Kurstädter Ilmtal-Stadion richtig. Ab 9 Uhr sind Anmeldungen möglich.

Chorkonzert zum Advent

Die Kirche in Kleinschwabhausen öffnet sich am Sonntag, 15. Dezember, zum Adventskonzert. Der Gemischte Chor des Dorfes ist hier ab 16 Uhr zu hören.

Besinnliches mit Feuerwehr

Nach dem Bürgerverein und der Kloßwelt in den Vorwochen ist am Samstag, 14. Dezember, in Heichelheim nun der Feuerwehrverein Gastgeber einer Adventsfeier. Jung und Alt sind ab 15 Uhr hierzu eingeladen.

Seniorenweihnacht

Seine Weihnachtsfeier und mithin den Abschluss im Jahresprogramm richtet der Seniorenbeirat des Heimatvereins Sachsenhausen am Samstag, 14. Dezember, in der örtlichen Gaststätte „Zu den Kastanien“ aus. Die besinnliche Runde im Saal wird um 14 Uhr eröffnet.

Weihnachtslieder in der Kirche

Festliche Lieder zum Zuhören und Mitsingen erklingen am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche von Vippachedelhausen. Unter anderem sind dort die Sänger des Männerchors der „12 Zylinder“ und weitere Musikbegeisterte zu erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.