Bergbahnkönigin Sylvia singt am Sonntag in Bad Berka.

Freunde von Musik, Kartenspiel und Ausflügen in die Natur kommen am Wochenende im Weimarer Land auf ihre Kosten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin im Weimarer Land

Weihnachtsoratorium

Aus Bachs Weihnachtsoratorium erklingt am Sonntag, 22. Dezember, um 10 Uhr in der Magdalaer Stadtkirche St. Johannis die dritte Kantate „Herrscher des Himmels“. Beim Kantatengottesdienst, den Pfarrerin Jeannette Schurig hält, sind unter Leitung des Großschwabhäuser Kantors Ronny Vogel die Solisten Dorothea Gläßer (Sopran), Lukas Förster (Alt), Andreas Seher (Tenor) und Johannes Schleußner (Bass) sowie der Projektchor und das Projektorchester des Kirchenkreises Jena zu hören.

Preisskat in Tonndorf

Zu Advents-Preisskat öffnet sich am Samstag, 21. Dezember, das Gasthaus „Deutscher Kaiser“ in Tonndorf. Ab 14 Uhr sind Freunde des Altenburger Kartenspiels hier richtig. Zwei Serien werden ausgetragen – je nachdem, ob man zu dritt oder zu viert am Tisch sitzt, mit 36 oder 48 Spielen. Der Einsatz beträgt 15 Euro und fließt komplett ins Preisgeld.

Unterwegs zur Märchenwiese

Einen geführten Spaziergang zur Märchenwiese bietet Bad Berkas Tourist-Information am Samstag, 21. Dezember, an. Die rund fünf Kilometer lange Tour beginnt um 10 Uhr am Goethebrunnen. Wanderleiter ist der frühere städtische Hauptamtsleiter Helmut Zenker. Die Teilnahme kostet 3 Euro. Kurkarten-Inhaber sind gratis unterwegs.

Drehtermin in Kranichfeld

Mit seiner Sendung „Mach dich ran“ ist das MDR-Fernsehen am Samstag, 21., Dezember, ab 10 Uhr auf der Kranichfelder Niederburg zu Gast. Interessiertes Publikum ist willkommen, um mitzutippen, ob Moderator Mario D. Richardt seine in der Zweiburgenstadt fällige Aufgabe besteht. Gesendet wird die Aufzeichnung dann am 20. Januar um 19.50 Uhr.

Schlager vom Berg

Musikalische Weihnachtsgrüße aus dem Thüringer Wald erklingen am Sonntag, 22. Dezember, in der Bad Berkaer Ilmtal-Klinik am Turmweg. Dann gibt hier „Bergbahnkönigin Sylvia“ aus Cursdorf ein Konzert zum vierten Advent. Die Veranstaltung ist um 15 Uhr bei freiem Eintritt zu erleben.