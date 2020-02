Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin in Weimar

Erzählcafé in West

Zum ersten Erzählcafé dieses Jahres, dem 132. insgesamt, öffnet sich am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr das Bürgerzentrum von Weimar-West. Im Obergeschoss berichten Monika und Gerd Baburek über ihre Reise nach Südafrika, die sie unter anderem in den Krüger-Nationalpark, ans Kap der Guten Hoffnung und zum Tafelberg führte. Der Eintritt ist frei.

Versammlung in Nord

Über das weitere Vorgehen auf dem Spielberg und den eigenen Internetauftritt will am Donnerstag, 6. Februar, der Ortsteilrat von Weimar Nord beraten. Das Gremium trifft sich um 18 Uhr in der Cranachschule.

Erster Drehbuch-Slam

Zum ersten öffentlichen Wettstreit im Drehbuchlesen hat für Freitag, 7. Februar, der „Weimar Animation Club“ ins „Projekt Eins“ an der Schützengasse eingeladen. Sechs Autoren messen sich ab 19 Uhr beim Drehbuch-Slam. Das Besondere daran: Die Teilnehmer lesen jeweils aus dem Drehbuch eines Mitstreiters.

Konzert bei Seebach

Bei einem Gesangskonzert im Forum Seebach sind am Donnerstag, 6. Februar, Liszt-Studenten von Marietta Zumbült zu hören. Das Konzert an der Tiefurter Allee beginnt um 16 Uhr.