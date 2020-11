Wohin künftig mit dem Bioabfall?

Biogasanlagen gibt es in der Region unter anderem in Berlstedt, Mellingen, Neumark, Niedersynderstedt, Nohra und Tonndorf.

Die einen mahnen zur Eile und zu aktivem Handeln – die anderen empfehlen Zurückhaltung. Das sind derzeit die Gegensätze in der Diskussion um den künftigen Umgang mit Weimars Bioabfall. Nach der Diskussion im Bau- und Umweltausschuss hat Weimars CDU-Stadtratsfraktion zurückhaltend auf das kommunale Konzept reagiert, auf der Kompostanlage der Stadtwirtschaft in Umpferstedt eine Biogasanlage zu errichten.





Den Rahmen für Immissionen von Bioabfallanlagen setze eine „Technische Anleitung (TA) Luft“. Deren Novelle liege beim Bundesrat. Es sei kaum damit zu rechnen, dass sie noch vor der Bundestagswahl in Kraft tritt, so die Fraktion. Ohne Klarheit über die Anforderungen, sollte die Stadt Weimar keine Kooperationsverträge aushandeln.

Langfristige Bindungen in einem Zweckverband mit Jena, dem Saale-Holzland-Kreis und dem Weimarer Land oder auch Vorbereitungen seien aus technischer Sicht und bei unklarer Vorschriftenlage nicht zu empfehlen. Die Stadt würde so zur Unzeit die Entscheidungshoheit über Geldeinsatz, Gebührenauswirkung und die Optimierung für Weimar an einen Verband unter fremder Federführung aus der Hand gegeben, heißt es in einer Mitteilung. Ein Debakel wie bei der Restabfallbehandlung in Erfurt dürfe nicht noch einmal passieren.

Die Entsorgung des Bioabfalls verteuere sich. Gegenüber der Restmüllentsorgung entstehe aber weder ein energetischer noch ein ökologischer Vorteil. Im Falle einer Kooperation mit den Nachbarn sei eine Vergärung des Biomülls notwendig, die nach einer Überschlagsrechnung Gebührensteigerungen um etwa 17 Prozent (bei 4 Personen im Haushalt und 80-Liter-Behälter) nach sich ziehen könnten. Ökologisch sei dabei der Transport des Biomülls zur Vergärungsanlage noch gar nicht berücksichtigt: Bei 30 km Entfernung ergeben sich laut Fraktion 75.000 Lkw-Kilometer zusätzlich in der Region.

Die Stadtratsfraktion ist deshalb für eine sachliche Prüfung von Alternativen. Die könnten in der Vergärung an der Kläranlage bestehen, um die Ressourcen an Personal, Prozessleitsystem, Bereitschaftsdienst oder auch Energie- und Wärmemanagement zu nutzen. Eine Mitvergärung in einer der Biogasanlagen der Landwirtschaft könne ebenfalls erwogen werden.