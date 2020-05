Weimar. Defekt an der Versorgungsleitung in der Rosenthalstraße

Wohnprojekt „Ro 70“ für Stunden auf Wasserwagen angewiesen

Ein Rohrschaden in der Rosenthalstraße forderte vom frühen Freitagmorgen an den Bereitschaftsdienst des Weimarer Wasserversorgers. Direkt vor dem Wohnprojekt „Ro 70“ war die Trinkwasserleitung unter dem Fahrbahnrand leckgeschlagen. Mitarbeiter des Zweckverbandes schieberten den defekten Abschnitt gegen 5 Uhr ab. Sowohl Tiefurt als auch die Verbraucher östlich der alten Klinik konnten danach über eine nun reaktivierte Leitung aus Richtung Kromsdorf versorgt werden. Für die Bewohner der „Ro 70“ wurde die Notversorgung über Wasserwagen und Standrohr gewährleistet. Am frühen Nachmittag ging die übliche Leitung wieder in Betrieb. Die Fahrbahn konnte allerdings noch nicht vollends wieder hergestellt werden, weshalb der Verkehr dort vorerst halbseitig geführt wird.