Wohnungseinbruch in den Abendstunden – Häftlings-Porträts beschädigt – Liveortung führt zu Handy-Dieben

In Weimar wurde in eine Wohnung eingebrochen. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für Weimar.

Am Samstag kam es in den Abendstunden zwischen 17.30 und 19.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Carl-August-Allee in Weimar. Die Wohnungstür wurde laut Polizei gewaltsam geöffnet und das Interieur durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter Telefon 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Porträts früherer KZ-Häftlinge beschädigt

Am Freitagabend beschädigten Unbekannte vier Aufsteller einer Dauerfotoausstellung mit Porträts früherer Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald des Vereins Achava e.V. am Rathenauplatz und am Buchenwaldplatz in Weimar. Eine Polizeistreife entdeckte die Beschädigungen. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Weimar Zeugen.

Liveortung führt zu Handy-Dieben

Am Sonntagvormittag erschien eine Frau auf der Weimarer Dienststelle der Polizei und meldete den Diebstahl ihres Handys. Dank der Liveortung konnten die Täter unmittelbar danach am Berkaer Bahnhof in Weimar festgestellt werden. Beide ergriffen umgehend die Flucht und versuchten noch, das Beutegut zu entsorgen. Einen Täter konnten die Beamten dingfest machen und stellten umfangreiches Diebesgut sicher, darunter das Handy der Frau. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und leistete hierbei Widerstand. Er verbringt die Nacht auf der Dienststelle.

Betrunkener Autofahrer kommt von Straße ab

Am Freitagmorgen befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Meckfeld in Richtung Keßlar. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Straße ab. Sein Atemalkoholwert betrug 0,78 Promille, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Ergebnis ist ein wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug und der vorläufige Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

