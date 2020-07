Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Workshop im Café International

Im Café International an der Thomas-Müntzer-Straße 18 findet am Samstag, 11. Juli, 9 bis 12 Uhr, der zweite Workshop zum Umgang mit sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität statt. Der Workshop wird von Marcus Urban geleitet. Es wird um Anmeldung unter Tel. 03643 / 4585400 oder E-Mail an liebe.a@caritas-bistum-erfurt.de gebeten.