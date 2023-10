Workshop: Internationale Musiker treffen Weimarer Nachwuchs

Weimar. Das öffentliche Abschlusskonzert des Ensembles Sadaqa mit Musikschülern und den Weimarer Stadtstreichern erklingt am 14. Oktober im Mon Ami.

Im Rahmen der Achava-Festspiele hat in dieser Woche an der Musikschule Johann Nepomuk Hummel ein Workshop mit dem Ensemble Sadaqa begonnen, das bereits im vergangenen Jahr das Kunstfest beschlossen und Achava eröffnet hatte. Die gemeinsame Arbeit mündet Samstag in einem öffentlichen Abschlusskonzert.

Sadaqa, Arabisch für Freundschaft, nennt sich das Ensemble des Weimarer Jazz-Professors, Bassisten und SWR-Jazzpreisträgers Manfred Bründl, das sich 2021 gründete. Mit dem international gefragten syrisch-armenischen Sänger Ibrahim Keivo, dem syrischen Oud-Virtuosen Mohannad Nasser und dem renommierten Percussionisten Bodek Janke spannt das Quartett einen Bogen von der vielfältigen traditionellen Musikkultur Syriens mit ihren kurdischen, armenischen, assyrischen und arabischen Wurzeln hin zum Jazz. So verbindet es musikalisch Kulturen und Genres und schafft musikalische Begegnungen.

Der Workshop von Sadaqa führt das Ensemble laut Achava mit dem Jugend-Sinfonieorchester der Musikschule sowie den Weimarer Stadtstreichern unter Karima Albrecht zusammen. In dem dreitägigen Angebot hätten die jungen Musikerinnen und Musiker die einzigartige Gelegenheit, von den internationalen Gastmusikern musikalisch und kulturell zu lernen, kreativ neue Wege zu gehen und anregende musikalische Impulse zu erhalten.

Das Abschlusskonzert steht unter der musikalischen Leitung von Manfred Bründl. Komposition und Arrangements liegen in den Händen von Mohannad Nasser. Den abschließenden Höhepunkt können Interessierte am Samstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr im Mon Ami am Goetheplatz erleben. Karten sind zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, erhältlich.