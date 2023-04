World Wide Weimar: Hochschule für Musik Franz Liszt stellt mit Festival Strategie für Internationalisierung vor

Weimar. Mit einem musikalischen Programm gibt die Weimarer Musikhochschule am 12. April Einblicke in eine neue Strategie.

Die Hochschule für Musik Franz Liszt feiert mit „World Wide Weimar“ den Startschuss zu einer neuen Strategie für Internationalisierung. Das musikalische Ereignis beginnt am Mittwoch, 12. April, um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhauses, teilt die Musikhochschule mit. Eingebettet in Musik aus aller Welt werde dort die künftige Internationalisierungsstrategie der Hochschule vorgestellt. Das Programm beschränke sich dabei nicht frontal auf die Bühne: Musikerinnen und Musiker, Zuhörerinnen und Zuhörer teilen sich die Reihen. So erreichen Klänge aus den verschiedensten Richtungen die Ohren. Der Eintritt sei frei.

Ein Teil des Abends werde vom Aban Ensemble gestaltet. Das persische Frauenkollektiv besteht aus Mitra Behpoori, Sara Hasti und Nora Thiele. Die Musikerinnen werden Stücke aus dem Dastgah-Repertoire der persischen Musik auf traditionellen Instrumenten spielen und eigene Kompositionen und Improvisationen hinzufügen. Shasha Zhu wird Werke auf der GuQin spielen, einer Griffbrettzither der klassischen chinesischen Musik. Zhenyang Qian bringt mit ihrem Gesang Stücke zu Gehör, deren lyrische Texte vor über 1000 Jahren in der chinesischen Tang-Dynastie entstanden.

Darauf folgt die Darbietung eines modernen Stücks des chinesischen Komponisten Gang Chen von Haochen Qin an der Sheng, einer Mundorgel, mit Klavierbegleitung. Auch ein konkretes Beispiel gelebter Internationalisierung findet Eingang in den Abend: Das Stück „Days with Maodou“ von Tianwei Zhu werde in Form einer Aufnahme audiovisuell präsentiert, heißt es. Es entstand im Rahmen einer Kooperation der Hochschule mit der Manhattan School of Music in New York.

Der Aufbau des Programms stütze sich indes auf die vier Pfeiler der neu erarbeiteten Internationalisierungsstrategie: internationaler Studierendenservice, globale Vernetzung sowie Digitalisierung und Fort- und Weiterbildung im interkulturellen Kontext.

Dabei werde Platz für Diskussion gelassen. Etwa wenn es um Digitalisierung geht: Das zugehörige Konzept werde vom Vizepräsidenten für Digitalisierung und Internationalisierung, Jens Ewen, vorgestellt. Ein praktisches Beispiel präsentiere Juan Garcia.

Tiago de Oliveira Pinto führe die Zuhörer in Themen wie transkulturelle Einflüsse in der Musik, immaterielles Kulturerbe und kulturelle Aneignung im Kontext der globalen Vernetzung ein. Ly Tran, Referentin für Internationalisierung, wird die neuen und geplanten Programme und Angebote des International Office vorstellen.