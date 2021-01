Wort zum Sonntag: Assistierter Suizid?

In der vergangenen Woche haben sich mehrere evangelische Theologen zu Wort gemeldet und eine Öffnung für den "assistierten Suizid" gefordert. Um eine offizielle kirchliche Position handelt es sich dabei nicht, sondern um eine Privatmeinung. Der Preis für eine offene, plurale Kirche ist, dass gelegentlich Meinungen ausgehalten werden müssen, die mit dem eigenen Bild nicht übereinstimmen. Weil der Fall aber grundsätzliche Bedeutung hat, sei der Forderung kurz nachgegangen.

Positiv ist zu würdigen, dass gefragt wird, wie man Menschen in ausweglosen Situationen helfen kann. Insgesamt handelt es sich aber um einen Vorschlag aus dem Elfenbeinturm. Das zeigt nicht nur der unpassende Zeitpunkt des Vorstoßes: angesichts Tausender, die derzeit ums Leben ringen, ist es zynisch, mit der erlösenden Spritze zu winken. Die Idee verkennt vielmehr, was aus hehren Absichten in der Praxis wird.

Gedankenexperiment zum assistierten Suizid

Begeben wir uns per Gedankenexperiment in ein Land, in dem der assistierte Suizid normal geworden ist:

Die junge Ärztin Petra betritt um kurz vor 6 Uhr das Krankenhaus. Frühschicht. „Was haben wir heute?“, fragt sie.

„Die Niere in Zimmer 13, und Suizid auf der 11.“

„Suizid?“, fragt Petra. „Eigentlich möchte ich das nicht machen. Mein ärztlicher Eid…“

„Das ist eine Regelleistung, die durchgeführt werden muss.“

„Aber könnte das nicht später ein Kollege…?“

„Personalknappheit! Außerdem, Petra, wir brauchen das Bett, die Pauschale ist schon abgerechnet.“

„Dann soll es der Chef selbst machen!“

„Erstens: Das ist kein Privatpatient, der kriegt nur den AOK-Suizid, zweitens: wenn Sie Ihre Facharztausbildung jemals fertig bekommen wollen, fehlen Ihnen noch fast zwanzig Suizide.“

„Aber seine Entscheidung ist hoffentlich eindeutig?“

„Na, erst wollte er nicht so richtig. Aber die Angehörigen haben ihn daran erinnert, dass in den letzten Jahren immer mehr von den Alten in seiner Nachbarschaft diesen Weg gegangen sind. Es liegt im Trend. Und man will den Kindern nicht ewig auf der Tasche liegen. Abgesehen davon, hat er ja auch schon nicht wirklich ins Heim gewollt.“

„Aber sie wissen, dass er schwerhörig ist? Und, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten steht?“

„Natürlich. Aber die Sozialarbeiterin war mit drin, und sie sagt, er habe eine Reaktion gezeigt, die wie ein Nicken aussah.“

Das halten Sie, liebe Leser, für weit hergeholt? Assistierter Suizid sei viel menschenfreundlicher gedacht? Nun, Immerhin leben wir in einem Land, in dem die Regierung schon überfordert damit ist, genügend Impfstoff zu besorgen für Menschen, die leben wollen. Nein, es darf keine Rechtsgrundlage geben, Menschenleben aktiv zu beenden.