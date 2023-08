Wort zum Sonntag für Apolda: Begleitet von Engeln

Ein betender Engel, in dessen Inneren sich allerdings in diesem Fall viel digitale Technik versteckt. „Celeste“, so sein Name, betet auf Anfrage.

Gemeindepädagogin Ilona Giese aus Apolda vertraut auf himmlischen Beistand. Was das auch mit der Schuleinführungen zu tun hat, lesen Sie hier:

Ein neuer Tag liegt vor uns. Für manche ist heute ein Samstag wie so mancher Samstag davor. Für andere ist heute ein besonderer Tag. Heute finden die Feierlichkeiten zum Schulbeginn statt. So beginnt für die Kinder, die in die erste Klasse kommen, etwas Neues. Gute Wünsche werden sie begleiten: Freude, Glück und Gesundheit, Freunde finden und vieles mehr. Aber auch Fragen haben ihren Raum. Wird alles klappen? So werden auch Ungewissheit, Neugierde und Spannung heute Begleiter sein.

Ilona Giese Foto: Privat

Wir wünschen uns viel Gutes und wissen dennoch, nicht alles liegt in unserer Hand, nicht alles ist planbar und berechenbar. Wir wünschen uns zuverlässige Begleiter. Das gilt nicht nur für die Schulanfänger. Wir sind unterwegs auf unserem Lebensweg mit Höhen und Tiefen. Wir erleben Freude, spüren das Leben in vielen Facetten. Auch Trauer und dunkle Stunden gehören dazu. Dann wünschen wir uns Familie und Freunde an unsere Seite oder auch Engel.

In einem Lied von Herman Schulze-Berndt heißt es: „Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt.“ Ich glaube, Engel sind an meiner Seite. Sie begleiten mich unaufdringlich und verlässlich. Im Psalm 91, Vers 11 ist zu lesen: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu begleiten. Wohin du auch gehst.“ Diese Erfahrung machte der Beter zur Zeit des Alten Testaments vor etwa 3000 Jahren. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen von Engeln berichtet. Sie sind da, geben sich manchmal zu erkennen, begleiten, geben Rat und erzählen vom lebendigen Gott. Auch in unseren Tagen sind Engel unterwegs, ganz unscheinbar an unserer Seite. Auch wir können zum Engel werden, wenn wir Mitmenschen nicht aus dem Blick verlieren, ihnen zur Seite stehen, so wie wir es können.

Ich wünsche uns, dass wir die Begleitung von Engeln spüren, heute und an allen Tagen.

Ilona Giese ist Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt.