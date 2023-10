Wort zum Sonntag für Weimar: Stille Sorge genügt nicht

Teresa Tenbergen über die Konsequenzen von Hass & Terror

In der letzten Woche hatte ich mehr als einmal keine Kraft mehr für die Nachrichten. Ich musste dann das Handy weglegen. Mich ablenken.

Ich weiß, das ist ein Privileg. Viele Menschen können das nicht. Sie sind mittendrin. So viel fühlt sich zerbrochen an, hier und in der Welt. Und immer noch kommen Meldungen dazu, die mich fassungslos und mir Angst machen. Und mein Ohnmachtsgefühl wird übermächtig.

Teresa Tenbergen Foto: Guido Werner / Kirchengemeinde Weimar

Was ist denn zu tun mit diesen Scherben? Das nicht zu wissen, treibt mich um, will mich stumm machen. Und manchmal ist das Schweigen und Beten und stille Sorge für Betroffene auch einfach dran.

Aber gerade reicht das allein wohl nicht. Denn ich glaube, wir haben zu reden. Über das, was da auf den Scherben steht. Über das, was uns Angst macht. Darüber, dass der Terrorakt in Israel nicht zu rechtfertigen ist. Dass Empathie kein „Aber“ verträgt. Darüber, welche Wege da sein können zum Frieden. Und was die Spiralen aus Hass unterbricht.

Wir haben zu reden über das, was passiert, wenn rechtspopulistische und rechtsextreme Aussagen so salonfähig sind, dass sie keinen Anstoß mehr erzeugen und der Schritt von sprachlicher zu körperlicher Gewalt nur minimal ist. Wir haben darüber zu reden, was Menschenrechte wert sind. Für wen sie gelten.

Wir haben darüber zu reden, wie wir leben wollen – als Menschen miteinander. Denn das ist die Aufgabe. Von allem Anfang an. Die Wunden versorgen. Gemeinsames suchen. Zusammenfinden. Und leben, so wie es gedacht war.

Teresa Tenbergen ist Pfarrerin an der Stadtkirche St. Peter und Paul