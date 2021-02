Wort zum Sonntag: Kurskorrektur hin zu mehr Mitmenschlichkeit

Der vor einem Monat ins Amt eingeführte neue Präsident der USA, Joe Biden, hat in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung einen neuen Kurs in der Politik der Vereinigten Staaten angekündigt: Statt Konfrontation will er auf Kooperation setzen, nicht nur im eigenen Land, sondern auch in den internationalen Beziehungen. Inzwischen hat er eine Reihe von Dekreten erlassen, die der von seinem Vorgänger eingeleiteten Politik gegensteuern sollen. Man darf gespannt sein, ob seine Bemühungen von seiner Partei und der Mehrheit der Menschen in den USA unterstützt werden. Wir sollten es wünschen und um ein Gelingen beten – auch in unserem eigenen Interesse am Wohl der Völkergemeinschaft.

Von einer Kurskorrektur wird auch bei uns in Deutschland neuerdings gesprochen. Im Blick auf die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie wird immer wieder gesagt: Das Leben nach dieser schlimmen Zeit wird anders aussehen als vorher. Es sieht ja jetzt schon ganz anders aus, da wir noch mitten in der Pandemie stecken. Die starken Einschränkungen in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen fordern uns vielfältige Änderungen in unserem Verhalten ab.

Eine Kurskorrektur könnte uns allen von Nutzen sein: Mehr Rücksicht aufeinander, Anteilnahme am Schicksal der anderen, Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber denen, die von der gegenwärtigen Not besonders betroffen sind. Am Anfang, bei der ersten Corona-Welle, schien es einen Moment so, als hätten wir diese neue Art der Mitmenschlichkeit schon gelernt. Gott schenke uns allen sein erbarmendes Herz zum Wohl unseres ganzen Volkes.

Bertram Pittner, Katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu Weimar, ist Pfarrer im Ruhestand