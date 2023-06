Wort zum Sonntag: Verantwortung fürs Ganze

Friederike F. Spengler über Lazarus und den reichen Mann

Den inflationären Satz „So sind halt die Verhältnisse, daran lässt sich nichts ändern!“ hätte Jesus niemals in den Mund genommen. Seine Art war es vielmehr, den Finger in die Wunde zu legen, damit deutlich brennt, was schiefläuft. Wo sich Gräben auftun. Wo die Schere breiter wird…

Jesus erzählt dazu Geschichten. Etwa diese: Ein reicher Mann lebt in Saus und Braus. Er besitzt alles, was das Herz begehrt. Direkt vor seiner Tür aber liegt ein Mann, Lazarus mit Namen und bettelarm. Lazarus stellt keine großen Ansprüche, will nur teilhaben an dem, was vom Tisch des Reichen fällt. Selbst das wird ihm verwehrt.

Der Reiche versucht für sich zu verhandeln

Jesus erzählt, dass Lazarus stirbt und er sich bei Gott wiederfindet. Der Reiche stirbt auch und kommt in die Gottesferne. Im Folgenden versucht der Reiche, für sich zu verhandeln. Und als das mit Verweis auf sein Leben und die Ignoranz gegenüber den Armen abgelehnt wird, bittet er, dass wenigstens seine Familie gewarnt wird, es von nun an besser machen zu können.

Die Antwort fällt eindeutig aus: „Du hast alles gewusst. Und du hättest die Möglichkeit gehabt, das zu ändern. Auch deine Familie weiß, dass Geiz nicht geil ist. Vielmehr lieblos und ungerecht. Wer bist du denn, dass du meinst, dass du deinen Reichtum dir selbst zu verdanken hast?“

Eigener Lebensstil hat auch Konsequenzen für andere

Ich lese die Geschichte Jesus als Geschichte für uns heute. Als Erinnerung an unsere Verantwortung fürs Ganze. Und daran, dass mein Lebensstil immer auch Konsequenzen für andere hat. Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus wird morgen in unseren Kirchen zu hören sein. Wer Ohren hat, zu hören, der höre.

Friederike F. Spengler ist Thüringer Regionalbischöfin im Bischofssprengel Erfurt.