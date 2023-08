Wort zum Sonntag: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen

Pfarrer Hardy Rylke über ein wiedergewonnenes Lachen

„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“ (Lukas 12, 48). Es war Sabines Konfirmationsspruch. Und er passte ihr wie eine zweite Haut. Schon als Kind hatte sie die Gabe, ihre Familie zu erfreuen. Einfach weil sie da war. Sabine machte das beste Abi des Jahrgangs, belegte den zweiten Preis im Fach Geige beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. „Du bist etwas ganz Besonderes“, hörte sie oft.

Während des Medizinstudiums wurde ihre Tochter geboren. Die vielen Bereitschaftsdienste in den Jahren danach setzen ihr zu. Ihr Partner, den sie inzwischen geheiratet hatte und die Tochter forderten ebenfalls ihr Recht. Irgendwann spürte Sabine, dass sie ihr Lachen verloren hatte und damit auch einen Teil von sich. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen?

Jesus hatte von einem treuen und einem untreuen Verwalter gesprochen. Abschließend sagt er: „Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ Es stimmt schon: Wenn ich einem Menschen großes Vertrauen entgegenbringe, erwarte ich, dass er mich nicht enttäuscht. Und wenn ich in einer Sache gut bin, dann will ich mich auch einbringen.

Wenn ich an Sabines Geschichte denke, kommen mir auch Fragen: Wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut wurde? Mit meinen Gaben, mit den Menschen, die in meiner Nähe sind? Wie lebe ich Verantwortung? Was kann ich leisten und wo sind Grenzen? Was tue ich für mich und für andere? Was hilft mir, die Freude am Leben zu erhalten?

Sabine fühlt sich zuletzt überfordert. Und Gott sei Dank fand sie Verständnis und eine neue Balance für das, was sie künftig tun und für das was sie lassen wollte. Der Gedankenschlüssel allerdings war ein anderer: Sie war einfach da, so wie sie war, und so war es gut.

Hardy Rylke ist Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Weimar