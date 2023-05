Wunder Musik

Die Musik steht im Mittelpunkt des Sonntags Kantate. Wussten Sie, dass Musik glücklich machen kann? Beim Musizieren oder Hören werden Endorphine ausgeschüttet, Glückshormone. Musik beflügelt, bringt zum Weinen, entführt in fremde Welten, ruft Erinnerungen wach.

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa sagt zur Wirkung: „In der Musik liegt eine Wahrheit, die tiefer ist als Worte.“ Musik ist ohne Resonanz undenkbar, bringt auch in uns etwas zum Schwingen. Rosa bezeichnet Musik als „zentrale Resonanzsphäre“. Ohne Musik wäre die Gesellschaft längst kollabiert, so seine These. Denn in ihr erleben wir für einen Moment, dass Körper und Seele, Mensch und Umwelt miteinander im Einklang sind.

Vielen Menschen geht es besonders bei Bachs Musik so. Vor 300 Jahren trat Johann Sebastian Bach sein Amt als Thomaskantor in Leipzig an. Und er hatte starke Mitbewerber: Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und Christoph Graupner.

Musik verwandelt Nervosität in tiefe Ergriffenheit

Wie wird es Johann Sebastian Bach ergangen sein, als er am 30. Mai des Jahres 1723 in der voll besetzten Leipziger Nikolaikirche seinen Antrittsgottesdienst dirigierte? Die Spannung war sicher mit Händen zu greifen, bevor Bach noch einmal tief durchatmete und die Hände zum Dirigat hob.

Und dann? Dann erklang die Musik. Und sie verwandelte nicht nur bei den Musizierenden, sondern auch beim Publikum die Nervosität in eine tiefe Ergriffenheit. In Glück. Die Chronisten berichten von „gutem Applausu“ – und Bach wird zum neuen Thomaskantor gewählt.

Zum Sonntag Kantate wünsche ich Ihnen viele dieser musikalischen Glücksmomente, in der sie sich mit ihrer Seele und der Welt im Einklang fühlen.

Johannes Kleinjung ist Kirchenmusikdirektor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar und verantwortet die Musik an der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche).