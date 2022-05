WWW-Kulturstädte tagen erstmals wieder live in Weimar

Weimar. Vertreter aus Wolfenbüttel, Weimar und Wittenberg werten in Thüringen gemeinsam die Pandemie-Jahre aus.

Erstmals wieder live sind die Kulturstädte Wolfenbüttel, Weimar und Wittenberg (kurz Kulturinitiative WWW), am Donnerstag wieder zu einer Tagung zusammengekommen. Im Fokus des zweitägigen Treffens stehen die Auswirkungen der Pandemie-Jahre und die Schlussfolgerungen daraus. Vertreter der Städte und beteiligten Stiftungen sowie die Weimar GmbH gaben in der Weimarhalle einen Überblick zu dem Themenschwerpunkt. Zudem wurden die nächsten Vorhaben vorgestellt. Am Freitag werde über ein gemeinsames Positionspapier beraten.

Zum Programm am Auftakttag gehörten zudem Besuche im Bauhaus-Museum sowie im Museum Neues Weimar.