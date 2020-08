Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Yiddish Summer: Jam Session auf dem Markt

Mit seiner zweiten Jam Session in Weimar war der Yiddish Summer am Samstagabend die bei weitem größte Veranstaltung in der Weimarer Innenstadt. Musiker und Publikum saßen auf dem Marktplatz auf Abstand, Zufallsgäste mussten sich hinter einem Absperrband platzieren oder nahmen auf den Terrassen der umliegenden Gasthäuser Platz. Bis in die Dunkelheit tauchten die Klänge der Musiker den Platz in eine einmalige Atmosphäre. – Die nächste öffentliche Veranstaltung findet am Montag, 10. August, 19.30 Uhr, auf dem Herderplatz statt. Zu hören sind „Musikalische Dialoge: Tsvey mol tsvey“ mit Alan Bern und Mark Kovnatskiy sowie dem Duo Khupe, Christian Dawid und Sanne Möricke.