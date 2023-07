Der Yiddish Summer Weimar lädt am Donnerstag zum Konzert in die Musikschule Johann Nepomuk Hummel.

Yiddish Summer startet in Weimar in die zweite Woche

Weimar. Weimarer Musikschule Johann Nepomuk Hummel wird am Donnerstag zum „Palast der süßen Wasser“.

Der Yiddish Summer Weimar geht in die zweite Woche. Zunächst erwartet das Publikum das Abschlusskonzert der ersten drei Workshops an diesem Dienstag in der Musikschule Johann Nepomuk Hummel. Am Donnerstag steht dann „Der Palast der süßen Wasser – erster Tag“ auf dem Programm.

Der Palast der süßen Wasser war ein berühmter osmanischer Palast im 19. Jahrhundert, in dem sich jiddischsprachige, griechische, türkische und andere Musiker versammelten, um öffentlich zum Vergnügen aller zu spielen, die das Glück hatten, dabei zu sein. Am Donnerstag, ab 20 Uhr, ebenfalls in der Musikschule, können sich Besucherinnen und Besucher vorstellen, wie es dort war – dank der Musikerinnen und Musiker aus der jiddischen und graeco-türkischen Musik, die den Instrumental-Workshop für Mittelstufe und Fortgeschrittene in dieser Woche leiten. „Mit Weimars süßem Wasser (der Ilm) in der Nähe können wir in der sinnlichen Schönheit jahrhundertealter Musik schwelgen, die von zeitgenössischen Meisterinnen und Musiker gespielt wird“, teilt die Other Music Academy mit.

Karten gibt es in der Tourist-Info sowie unter: www.yiddishsummer.eu