Yiddish Summer Weimar: Funken der Begeisterung springen unmittelbar über

Weimar. Nach zwei Konzerten am Wochenende auf dem Herderplatz startete der Yiddish Summer Weimar in seine Festivalwoche mit Mitmach-Angeboten.

Spätestens als Josh „Socalled“ Dolgin sich am Samstag mit seinem Akkordeon von der Bühne schwang und sich unter die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Herderplatz mischte, war das Eis gebrochen. Mit dem kanadischen Tastenkünstler und mit Lorin Sklamberg, Gesang, Klavier und Akkordeon, aus New York präsentierten sich im ersten Konzert des Yiddish Summer Weimar 2021 auf dem Herderplatz zwei Vollblutmusiker. Beide sind nicht nur tief verwurzelt in der jiddischen Kultur und Musik, sondern verstehen es, diese Faszination in einem von Harmonie, Witz und Kreativität geprägten Abend ins Publikum zu tragen.

Als „Wandering Supernovas“ waren Sklamberg und „Socalled“ angekündigt, und sie bewiesen sich in der Tat als mitreißende Künstlerpersönlichkeiten, die solistisch oder im Duo ein zweistündiges Programm mit Genuss zelebrierten. Sie besangen die „Klingen Gleker“ von Chava Alberstein, das lebhafte „Shabbes Shabbes“ klang über den Herderplatz, sie luden zum „Mitzveh Tanz“ ein. Mal temperamentvoll, dann wieder besinnlich, fast melancholisch. „Socalled“ flocht mit „Dance me to the End of Love“ einen Titel von Leonard Cohen ins 17-teilige Programm. Anhaltender Applaus dankte für einen außergewöhnlichen Abend.

Am Sonntag zeigten die Teilnehmerinnen des Workshops Jiddisches Lied ebenfalls auf dem Herderplatz, wie intensiv sie sich eine Woche lang mit den 100 Jahre alten Melodien der Kiselgof-Makonovetsky-Manuskripte befasst hatten. Wie Festivalleiter Alan Bern dem Publikum eingangs erklärend mitteilte, wandte der Workshop sich ausdrücklich an Lernende der Mittelstufe und Fortgeschrittene. Gearbeitet wurde mit Sasha Lurje, Craig Judelman, Sveta Kundish und Patrick Farrell sowohl auf der informativen wie auf der aktiven Ebene als Interpretinnen und Interpreten des lange vergessenen Liedguts. Zu hören waren ebenso lebensfrohe wie berührende Lieder.

Am Montag startete der Yiddish Summer Weimar in seine Festivalwoche. Vorbereitet wurde ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm am Tag sowie eine Konzertreihe mit innovativen Programmen internationaler Größen des jiddischen Liedes und der Klezmer-Musik in Weimar und weiteren Thüringer Städten. Es gibt Mini-Workshops zu Klezmer-Musik und zum jiddischen Lied bis hin zu Gesprächen zu „900 Jahre Jüdisches Leben in Thüringen”. Weil das Festival wegen der Pandemie „extremst kurzfristig geplant wurde“, gibt es auch kein Programmheft, empfiehlt Kurator Andreas Schmitges allen Interessierten, sich im Internet zu informieren.

www.yiddishsummer.eu