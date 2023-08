Zabno freut sich auf größere Reisegruppe aus Bad Berka

Bad Berka. Bad Berkas Bürgermeister fühlte vor und rannte in Zabno offene Türen ein: Bei der bevorstehenden Fahrt in die polnische Partnerstadt können alle Interessenten mitkommen.

Der Reise-Turnus ist eingespielt: Vor einem Jahr waren die Freunde aus der polnischen Partnerstadt zu Gast in Bad Berka, nun treten die Kurstädter den Gegenbesuch an. Fürs erste September-Wochenende sagte sich eine Abordnung der Stadt und des Europavereins in Zabno an.

Vor der offiziellen Fahrt hat sich ein Bad Berkaer bereits in die polnische Gemeinde in der Wojewodschaft Małopolska aufgemacht: Bürgermeister Michael Jahn (CDU) nutzte seinen aktuellen Familienurlaub im polnischen Zakopane am vergangenen Wochenende für einen Abstecher in die rund zweieinhalb Fahrstunden von dort entfernte Partnerstadt. Der Zeitpunkt für den Besuch war optimal gewählt. Schließlich standen gerade die Zabno-Tage auf dem Programm – eine bunte Volksfestwoche mit Märkten, Livemusik, Rummel und Sportveranstaltungen.

Familie Jahn wurde gleich ins Bühnenprogramm integriert

Trotz des privaten Charakters der Reise wurden Jahn und seine Frau Susanne am Sonntag von Zabnos Bürgermeisterin Marta Herduś und ihrem Stellvertreter Piotr Broda auf die Bühne gebeten. Zeit, um Organisatorisches zu klären, sei ebenfalls geblieben. So waren die Gastgeber aus Zabno bei ihrer diesjährigen Einladung an die Bad Berkaer davon ausgegangen, im September etwa 15 Besucher aus Thüringen bei sich zu begrüßen – und hatten in dieser Größenordnung auch die Unterbringung kalkuliert.

„Erfreulicherweise ist das Interesse in diesem Jahr aber sehr groß. Fast 30 Bad Berkaer wollen mit nach Polen reisen. Bisher wussten wir nicht, ob das in der großen Gruppe möglich ist oder ob wir einigen unserer Interessenten absagen müssen. Jetzt konnten wir uns aber versichern, dass sich die polnischen Freunde sehr über diese Resonanz freuen und noch Kapazitäten haben, um uns alle von 1. bis 4. September zu empfangen“, sagte Jahn.

Für Bad Berkas Bürgermeister, der sich dieser Tage auf seiner Rundreise auch Krakau, Breslau, Tarnow, Opole und Katowice anschaute, war es der zweite Aufenthalt in der polnischen Partnergemeinde. Für die Zukunft der alle zwei Jahre anstehenden Partnerschaftsreisen nach Polen äußerte Jahn außerdem einen Wunsch: dass ins Programm einer der nächsten Fahrten auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz aufgenommen werde.

Vor 22 Jahren hatten Bad Berka und Zabno ihre Freundschaft offiziell in einem Vertrag besiegelt.