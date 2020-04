Weimar. Zahl der mit Covid-19 Infizierten steigt in der Stadt Weimar leicht an. Im Landkreis blieb die Zahl am Wochenende unverändert.

Zahl der Infektionen in der Stadt geringfügig gestiegen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land ist um eine auf 128 seit Beginn der Pandemie gestiegen. In Weimar (61 Fälle) wurde eine weitere Person positiv getestet. Insgesamt 88 Personen (53/35) gelten als genesen. Unter den 28 Aktivkranken im Landkreis sind 17 Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg, von ihnen befinden sich zwei noch in stationärer Behandlung.

105 Personen befinden sich in Weimar derzeit noch in Quarantäne, im Landkreis sind es 33 Personen.

Gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und für die Wiederherstellung der im Grundgesetzt verankerten Grundrechte wurde am Samstagnachmittag auf dem Theaterplatz demonstriert. Die Demonstration, an der bis zu 40 Personen teilnahmen, wurde von einer Privatperson am Mittwoch angemeldet, hieß es am Sonntag auf Anfrage unserer Zeitung aus der Koordinierungsstelle Corona der Landespolizeidirektion. Die Versammlung sei auflagen- und verordnungskonform verlaufen. Abgesichert worden sei die Versammlung von sechs Beamten der Polizeiinspektion Weimar. Ein Vertreter der originär zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Weimar war während der Versammlung durchgehend vor Ort. Derzeit sind der Landespolizeidirektion keine weiteren zukünftigen Versammlungen dieer Art in der Stadt Weimar bekannt.