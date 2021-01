Zahlengerüst für Haushaltsentwurf in Bad Sulza entsteht

In der Kämmerei der Landgemeinde Bad Sulza beginnen die Arbeiten an der Aufstellung des Haushaltes 2021.

Bad Sulza Mit einer Rückmeldung aus Erfurt über den Kommunalen Finanzausgleich und einer pauschalen Verwaltungsabgabe pro Bürger der erfüllten Gemeinde Eberstedt sind die ersten Elemente noch überschaubar. Doch haben in der Kämmerei auch gerade erst die Arbeiten am Gerüst für den ersten Haushaltsentwurf der Landgemeinde Bad Sulza begonnen.

Viele weitere Komponenten könnten momentan nur ins Blaue geschossen werden, heißt es aus dem Rathaus. Das gelte etwa für die Gewerbesteuer und den Sonderlastenausgleich – umgangssprachlich „Kurpfennig“.

Im Februar könnte erster Haushaltsentwurf vorliegen

Was als Auswahlliste bereits vorliegt, ist die Bedarfsmeldung aus den Ortschaften der Landgemeinde für die jeweilige Gemeinde. Definitiv seien in den Ausgabenposten auch alle notwendigen Zahlungen, um begonnene (Groß-)Projekte auch zu beenden, also etwa die Sanierung vom Gradierwerk oder der Siedepfanne sowie der Bau des Servicegebäudes am Freibad.

Es solle auch „definitiv“ Geld eingestellt werden für die Erneuerung der kleinen Brücke nahe der Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza in der Gernstedter Straße, erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze. Apropos: Auch die ursprünglich 2020 schon angedachte Sanierung des Feuerwehrgebäudes in Auerstedt sowie des Umzugs bzw. der Sanierung der Feuerwehr in Neustedt seien unter Garantie im neuen Haushaltsentwurf zu finden, der frühestens am 2. Februar in kleiner Runde dem Hauptausschuss und in großer Runde vielleicht am 11. Februar bei der ersten Lesung im Stadtrat vorgestellt werden soll.

Mehr Gelder für Soziales beabsichtigt

Ob das Projekt Erneuerung der Ortsverbindungsstraße Gebstedt-Ködderitzsch 2021 dann im Haushalt auftauchen könnte, sei weniger eine Frage des Wollens, erklärt Dirk Schütze. Hier werde auf einen neuen Förderbescheid gewartet. Zunächst wurde keine Unterstützung aus Erfurt signalisiert. Restmittel im Fördertopf könnten jedoch zu einer Neubewertung der Situation führen, so die Hoffnung aus dem Rathaus der Kurstadt.

In manchen Punkten schon sehr konkret, an anderen Stellen bisher noch eher eine Absichtserklärung ist der Wunsch des Bürgermeisters, mehr Mittel für soziale Aufgaben in der Landgemeinde einzustellen. Gerade durch die vielen individuellen wirtschaftlichen Krisen in der Pandemie müssten sich Kommunen in diesem Gebiet nun besonders engagieren, heißt es.

Offene Fragen bei Sanierung maroder Jugendclubs

Aufrechterhalten werden soll etwa die gesteigerte Ausstattung der Mittel für das Familienzentrum. Auch möchte er das Projekt Lesepaten ausweiten, wodurch Tageszeitungen etwa für Schüler und Lehrer sowie für den Unterricht kostenfrei zur Verfügung stehen. Mehr Geld soll es auch für die Seniorenbegegnungsstätte in Bad Sulza geben.

Noch wenig konkret sind die Pläne, wie der Zustand der Jugendclubs der Alt-Landgemeinde Bad Sulza verbessert werden könnte. In gutem oder besserem Zustand sind lediglich die Treffpunkte auf der ehemaligen Saaleplatte. Andernorts besteht jedoch Handlungsbedarf: „Flurstedt. Ködderitzsch. Das sind alles alte Schuppen am Rand der Stadt“, merkt Dirk Schütze an.