Zahlreiche Gebäude in Weimar beschmiert

Weimar. In Weimar wurden erneut zahlreiche Gebäude beschmiert. Auch vor einem Denkmal machten die bisher Unbekannten nicht halt.

Erneut wurden in Weimar zahlreiche Gebäude beschmiert. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten bisher unbekannte Täter, vermutlich mit schwarzem Edding, Bänke am Tempelherrenhaus, Fensterläden des Borkenhäuschens sowie das Shakespeare-Denkmal beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt.

Auch am Gebäude des Kommunalservice Weimar in der Schwanseestraße wurde ein Graffiti in der Größe von 9 Meter x 90 cm, mit roter, grüner, gelber und silberner Farbe an die Fassade gesprüht. Ebenfalls mit schwarzem Edding wurde eine Hauseingangstür in der Wagnergasse dekoriert. Auch in der Nähe stehende Parkbänke wurden mit Schriftzügen versehen.