Zappenduster an der Weimarer Ackerwand

Weimar. Die Fehlersuche nach massivem Ausfall der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich gestaltet sich schwierig.

Äußerst schwierig gestaltet sich nach Angaben der Stadt die Ursachensuche für einen massiven Ausfall der Straßenbeleuchtung in der Ackerwand, Bettina-von-Arnim Straße und dem Beethovenplatz vor dem Dorint-Hotel.

Um die ausgefallenen Bereiche wieder instandsetzen zu können, seien in der Woche nach dem Zwiebelmarkt Tiefbauarbeiten notwendig. Dabei würden fehlerhafte Komponenten lokalisiert, freigelegt, vermessen und repariert werden. Wegen der Arbeiten könne es am 13. Oktober in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.