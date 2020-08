Wetterglück für die „Expedition Weiden“: Als am Freitagabend das Kunst-Spektakel begann, durften sich die Zuschauer auf der lauschigen Wiese des Kirchberges im kleinen Buttelstedter Ortsteil über spätsommerliche 24 Grad freuen. Zwei Veranstaltungen standen auf dem Programm: Zunächst zeigte eine Gruppe des Weimarer Kinderzirkus Tasifan, was sie in ihrem Ferienprojekt gelernt hat – die Prüfung der „Zauberlehrlinge“ bot jede Menge Gelegenheit zum Turnen, Jonglieren, Balancieren. Anschließend jonglierten Nachwuchs-Dichter mit Worten: Ein Poetry-Slam rundete den Abend ab.