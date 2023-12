Zehn Pferde waren in Bad Sulza unterwegs (Symbolfoto).

Pferde machen Ausflug Zehn Pferde in Ortsmitte von Bad Sulza unterwegs

Bad Sulza Ungewöhnliche Besucher in Bad Sulza: Zehn Pferde haben für einen Polizeieinsatz in der Stadt gesorgt.

Zehn Pferde sind am Donnerstagmorgen gegen 7.46 Uhr in der Ortsmitte von Bad Sulza frei herumgelaufen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kreuzten sie auch immer wieder die Fahrbahn.

Die Polizei informierte den Besitzer, der die Tiere wieder einfing. Der Zaun wurde ordentlich gesichert. Alle Tiere blieben unverletzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

