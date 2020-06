In der Galerie Markt 21 in Weimar findet vom 27.06.-16.08.2020 unter dem Titel „CoRoNa DADA” die Kunstausstellung „1. Weimarer ab_DADA-Messe” des Objektkünstlers Udo Breitenbach statt.

Zeitgenössische Dada-Messe in Weimar

Unter dem Titel „CoRoNa Dada” startet an diesem Samstag die Ausstellung „1. Weimarer ab_Dada-Messe” des Objektkünstlers Udo Breitenbach in der Galerie Markt 21. Anlass ist das Jubiläum der „1. Internationalen Dada-Messe”, die vor 100 Jahren in Berlin stattfand und für einen Skandal sorgte. Damals wurden unter anderem Werke von John Heartfield, Otto Dix, Hannah Höch, Hans Arp, Hugo Ball, Max Ernst und Alois Erbach gezeigt. In Weimar sind neben Udo Breitenbachs Objekten unter anderem bibliophile Werke von John Heartfield, Georg Grosz, Rudolf Schlichter und Gemälde und Zeichnungen von Alois Erbach zu erwerben.

Eröffnung: 27. Juni, 19 Uhr, halbstündliche Führungen, Musik: Michael von Hintzenstern