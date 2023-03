Zeitgenössische Kunst aus Thüringen im Museum Neues Weimar

Weimar. Nach Grafiken von Walter Sachs und Ullrich Panndorf sind jetzt im Sockelgeschoss Arbeiten von Anna Härtelt und Rüdiger Franke präsent.

Zwei Arbeiten von Anna Härtelt und Rüdiger Franke ersetzen die Grafiken von Walter Sachs und Ullrich Panndorf im Sockelgeschoss des Museums Neues Weimar. Die Klassik-Stiftung Weimar zeigt an dieser Stelle zeitgenössische Kunst und bietet Raum für aktuelle Positionen.

Das Aquarell „Strangers Shall Swallow It Up“ (Sollen Fremde es verschlingen, 2014) von Anna Härtelt gewann 2016 den Preis der Ulla und Eberhard Jung Stiftung, die die Grafik für die Klassik-Stiftung erwarb. Das Werk zeigt eine dunkle Gewitterfront über Weimar West und dem Ettersberg im Hintergrund. Verarbeitet wurden neben ideologischen Spannungsfeldern der deutschen Geschichte auch Härtels persönliche Sorgen um die Zukunft. Sie studierte an der Bauhaus-Universität Weimar, in Tokio und Wien und arbeitet primär mit Zeichnungen und Malerei.

Der Farbholzschnitt „Überlagerung im Raster“ (2013) des Gothaer Künstlers Rüdiger Franke wurde 2019 ebenfalls von der Stiftung Ulla und Eberhard Jung für die Klassik-Stiftung erworben. Franke, gelernter Bergmann und ausgebildeter Mediengestalter, studierte an der Burg Giebichenstein und schafft mit minimalem Material und wenigen Gestaltungselementen dynamisch erscheinende Werke.