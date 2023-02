„Zeitsprünge“ von Uwe-Norbert Schneider in der Weimarer Galerie „UnArtig“

Weimar. Malerei des Autodidakten kann bis zum 17. März in der Windischenstraße 15 besichtigt werden.

Unter dem Titel „Zeitsprünge“ stellt Uwe-Norbert Schneider seit Freitagabend bis zum 17. März in der Galerie „UnArtig“ in der Windischenstraße 15 aus. Uwe-Norbert Schneider, 1943 in Mittelsömmern geboren, wurde einst die Aufnahme an einer Kunstakademie verwehrt. Er lernte Chemigraph, arbeitete als Grafiker, studierte auch zwei Jahre Theologie. Und bildete sich als Autodidakt in der Kunst weiter. Zunächst standen Grafik und Zeichnung im Fokus seines Schaffens, ehe er sich verstärkt der Malerei zugewandt hat.