Zeuge vereitelt Einbruch in Weimar

Ein Anwohner verfolgte am Dienstag zwei Einbrecher auf der Flucht in Weimar. (Symbolfoto)

Weimar. Zwei Männer wollen am Dienstagabend in ein Kleidungsgeschäft in Weimar einbrechen. Ein Anwohner kommt ihnen dabei in die Quere.

Zwei männliche Personen haben am Dienstag gegen 22 Uhr den Innenhof eines Wohnhauses in der Windischenstraße in Weimar betreten. Laut Polizei versuchte einer der Männer, die Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes mit einem Pflasterstein zu zerstören.

Ein Anwohner habe die Männer von seinem Balkon aus gesehen und sie angesprochen. Als diese daraufhin die Flucht ergriffen, habe der Anwohner die Verfolgung aufgenommen. Einer der Täter habe ihn mit einer Flasche und dem Pflasterstein beworfen, den Zeugen aber nicht getroffen. Im Anschluss sei er von Kies an Kopf und Oberkörper getroffen worden.

Polizisten haben die Täter gestellt. Einer der Männer habe einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille gehabt. Der andere verweigerte den Test, wie die Polizei mitteilt. An der Eingangstür des Geschäfts sei ein Sachschaden von 1000 Euro entstanden.

