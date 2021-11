Zeugen gesucht: 69-Jährige in Weimar beim Einsteigen in Bus umgestoßen

Weimar. Von einem Unbekannten wurde in Weimar eine 69-Jährige beim Einsteigen in einen Bus umgestoßen und verletzte sich dabei am Kopf. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstagmorgen (9.15 Uhr) wollte eine 69-Jährige an der Haltestelle der Linie 7 in der Coudraystraße in den Bus steigen. An der Tür des Busses angekommen, wurde sie unvermittelt durch eine unbekannte männliche Person umgestoßen. In der Folge stürzte die Frau und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen am Arm. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

Der Täter entfernte sich darauf in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, oder den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter der Rufnummer 03643 / 882-0 zu melden.

Beschreibung des Tatverdächtigen